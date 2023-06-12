وجدي زين: المشاركون بالحوار الوطني توافقوا على ضرورة إصدار تشريع لتداول المعلومات

قال الكاتب الصحفي وجدي زين، إن الدول المجاورة شهدت العديد من الأحداث الصعبة بسبب تداول معلومات عن الأمن القومي من الدرجة الأولى، وطبيعة المرحلة الحالية في مصر هناك بعض المعلومات لا يجب أن يعرفها المواطن والصحفي حاليا.

إصدار تشريع بحرية تداول المعلومات

وأوضح زين خلال استضافته ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية الحياة، أنه مع حرية الرأي والتعبير وإصدار تشريع بحرية تداول المعلومات، لكن هناك حق للدولة في تنظيم حقوق الصحفيين والإعلاميين والمواطنين، لافتا إلى أن الدولة مسؤولة عن تنظيم تداول المعلومات.

اختلافات وآراء متنوعة بشأن تداول المعلومات

وأشار إلى أن جلسة الحوار الوطني شهدت اختلافات وآراء متنوعة بشأن تداول المعلومات ولكن تم التوافق على ضرورة إصدار تشريع لتنظيم تداول المعلومات، لافتا إلى أن إدارة الحوار الوطني لديها جميع الأفكار والمقترحات المقدمة وستعلنها بعد ترتيبها.