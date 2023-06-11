مطالب في الحوار الوطني بإصدار قانون تداول المعلومات

أكدت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن تداول المعلومات يرتبط بحق المعرفة بشكل أصيل، وأهم أدوات الإصلاح الاقتصادي والسياسي، ولفتت إلى وجوده في استراتيجية حقوق الإنسان.

المطالبة بوضع خطة للهيئة العامة للاستعلامات

وأشارت خلال كلمتها في جلسة تداول المعلومات بالحوار الوطني اليوم، إلى دور المعلومات في مكافحة الفساد.

واستعرضت توصيات حزب حماة الوطن وتتضمن إصدار قانون تداول المعلومات، يتضمن مبادئ الإفصاح والشفافية، وسبل حماية من يكشف عن معلومات متعلقة بأي فعل، وطالبت وضع خطة للهيئة العامة للاستعلامات.

من جهتها، قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن أثر غياب القانون يمتد إلى جميع أنواع البحوث والسياسات والمعلومات التي تبنى عليها السياسات الجيدة.

وأوصت بضرورة مراعاة القانون حق المواطن في الطعن حال رفض تقديم المعلومات التي طلبها.

وقالت صابر إن الأمن القومي مرتبط ارتباطا مباشرا بتداول المعلومات ويتطلب تحديد التعريفات بمنتهى الدقة وتصنيفها سرية أو سرية للغاية.