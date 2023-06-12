السجن المشدد 18 عاما لـ4 متهمين بالتعدي على ميكانيكي وسرقته في بورسعيد

قضت محكمة بورسعيد الجنائية في جلستها اليوم، بالسجن المشدد 15 سنة لمتهم، و3 سنوات لآخرين، بتهمة التعدي على ميكانيكي كراكات بإحدى المؤسسات في بورسعيد.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد انعقدت اليوم، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، عمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير، وقضت بالسجن المشدد 15 عاما على متهم، و3 سنوات لمتهمين آخرين، وذلك في واقعة التعدي على شاب بعد ضربه بالأسلحة وسرقة ممتلكاته ببورسعيد.

وأصدرت «جنايات بورسعيد» حكمها بالسجن المشدد 15 عاما على «عمرو ر م م»، عاطل، و3 سنوات لكل من «أحمد ز إ م ف»، 38 عاما، ويعمل تاجر سيارات، و«معتز م ع ع ع»، 43 سنة، شريك بمكتب تأجير سيارات ليموزين، وذلك في الواقعة التي تعود أحداثها ليوم 19 سبتمبر 2022، والتي وقعت بدائرة قسم بورفؤاد أول.

سرقة منقولات المجني عليه

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين الأول والثاني سرقة المنقولات، وكانت عبارة عن مبلغ مالي، وحافظة مستندات ملكية، وهاتف محمول، مملوكين للمجني عليه محمد مصطفى إبراهيم أمين خميس، وذلك عن طريق الإكراه، ودلف المتهمون إلى المجني عليه حال تواجده بمحل سكنه، وأشهر المتهم الأول في وجهه سلاحا أبيض خنجرا مهددا إياه به، وما إن قاومه حتى تعدى عليه الأخير بعدة طعنات بواسطة السلاح استقرت في مناطق متفرقة من جسده، محدثا ما به من إصابات، مما بث في نفسه الرعب وشل مقاومته وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات.

كما أكره المتهمون المجني عليه على التوقيع على 6 إيصالات أمانة وعقد ابتدائي، واحتجز المتهمان المجني عليه بالوحدة السكنية وتعديا عليه بالقوة والتهديد.

إحالة المتهمين للنيابة

وجاء في أمر إحالة النيابة العامة، أن المتهم الثالث اشترك مع المتهمين عن طريق الاتفاق والتحريض، وتمت الجرائم بناء على ذلك الاتفاق.