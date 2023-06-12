توافد الفنانين على حفل توزيع جوائز إنرجي

بدأ توافد عدد كبير من الفنانين، على حفل توزيع جوائز إنرجي في دورته السابعة، والمقام في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، منهم أحمد فهيم، والطفل عمر شريف، ومدير التصوير نزار شاكر.

الحفل مقام في أحد الفنادق الكبرى

كما وصل إلى حفل توزيع الجوائز كل من، الفنانة آية سماحة، والسيناريست تامر حبيب، والإنلفونسر محمد طاهر، والدكتور وليد مصطفى، رئيس مجلس إدارة إذاعة إنرجي، وعايدة سعودي، رئيس الإذاعة، ومن المذيعين باسم كميل ومحمد طارق أضا، ووائل منصور، وسارة المنذر.

لجنة تحكيم كأس إنرجي للدراما

وتضم لجنة تحكيم كأس إنرجي للدراما، كلا من الناقدة علا الشافعي، وزين العابدين خيري، وحنان شومان، كما تضم أيضا صانع المحتوى محمد طاهر، والصحفي عبد الله غلوش، والإنفلونسر مي إبراهيم.

كأس إنرجي للدراما، يحرص كل عام على ضم الأعمال المشاركة في دراما رمضان، وتقييمها من خلال تصويت من الجمهور على الموقع الرسمي لمحطة راديو إنرجي 92.1.

وكانت إذاعة إنرجي قد أعلنت في وقت سابق، أن الفنان القدير صلاح السعدني سيكون هو ضيف شرف حفل في الموسم السابع.