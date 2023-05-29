اليوم.. أحمد حلمي في ضيافة «راديو إنرجي» للحديث عن مسيرته الفنية

يحل الفنان أحمد حلمي، اليوم، ضيفًا على إذاعة 92.1 «إنرجي»، في تمام الساعة السادسة مساءً، وذلك بعدما اختارته المحطة «نجم شهر مايو»، وذلك للاحتفاء بمسيرته الفنية والناجحة الكبير على مدار العديد من السنوات الماضية.

وحرصت الصفحة الرسمية لراديو «إنرجي»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على التروّيج لحلقة أحمد حلمي، إذ نشرت البوستر ومكتوب عليه «البرنس أحمد حلمي نجم شهر مايو على إنرجي 92.1، استنوه ضيف معانا يوم الاثنين الجاي الساعة 6 مساءً».

أحمد حلمي يستعد لتصوير فيلمه الجديد

وفى سياق آخر، يعقد الفنان أحمد حلمي، جلسات تحضيرية لفيلمه الجديد «لسة حتة»، وذلك تمهيدًا لبدء تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، لعرضه في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي في الفترة المقبلة، وهو من تأليف شريف نجيب، وإخراج أحمد علاء الديب.

نجاح أحمد حلمي في آخر عمل سينمائي

وحقق أحمد حلمي، نجاحًا كبيرًا مؤخرًا بفيلمه الأخير «واحد تاني»، إذ حقق إيرادات كبيرة خلال فترة عرضه بالسينمات، والتي كانت تدور أحداثه حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، يكتشف بعد مقابلة مع زملاء قدامى، فشله وفقدانه للشغف في الحياة، فيلجأ إلى اختراع يُعيد له الشغف من جديد، ولكن تنحرف الأمور بشكل غير متوقع.