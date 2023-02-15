لطيفة نجمة شهر فبراير على محطة راديو إنرجي

اختارت محطة راديو إنرجي 92.1، الفنانة لطيفة نجمة شهر فبراير، للاحتفاء بمشوارها الفني، وأعمالها الأخيرة، بعدما تألقت في العديد من الحفلات بالوطن العربي وخاصة موسم الرياض.

لطيفة تكشف الكثير من الكواليس

ومن المقرر أن تحل لطيفة ضيفة على محطة راديو إنرجي 92.1، قريبا خلال الشهر الجاري للاحتفال مع الجمهور باختيارها نجمة فبراير، وكشف الكثير من كواليس مشوارها وأغانيها الناجحة على مدار السنوات الماضية.

وطرحت النجمة العربية لطيفة مؤخرا، فيديو كليب لأغنية «ملحوقة» عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد طرح الأغنية عام 2018 ضمن أغاني ألبوم «فريش».

أغنية «ملحوقة» من كلمات الشاعر الغنائي عمرو المصري، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع مونتي، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة عبر موقع «يوتيوب» أكثر من مليون و300 ألف مشاهدة منذ طرحها في عام 2018، وتعاونت لطيفة في تصويرها فيديو كليب مع المخرج شريف ترحيني.