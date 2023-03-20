أبرز تصريحات لطيفة مع راديو إنرجي: أغنية «حبك هادي» اتمنعت 6 أشهر

كشفت الفنانة لطيفة عدة أسرار خلال استضافتها فى برنامج سيبها دايرة، على محطة راديو إنرجي، 92.1، بعد اختيارها نجمة شهر فبراير، مع الإعلامية زهرة رامي للحديث عن نجاحاتها الأخيرة، ومشوارها الفني.

لطيفة: أحب كلمات الشاعر الراحل عبد الوهاب محمد

ترصد الوطن 5 تصريحات مهمة لـ لطيفة من الحقلة:

- استمعت لأغنية "حبك هادي" بالصدفة أثناء عشاء مع الشاعر زياد الطويل.

لطيفة: حبك هادي اتمنعت 6 شهور من التلفزيون

- أغنية حبك هادي كانت من تراث قديم للموسيقار كمال الطويل، أدركت على الفور أنها من كلمات عبد الوهاب محمد، وتواصلت معه لتتأكد من المعلومة وحصلت عليها على الفور.

- حبك هادي اتمنعت من التلفزيون 6 شهور وبعد كده رجعوا في كلامهم والمسئولين وقتها قالوا عاوزه إيه يعني حب أكتر.

- يوسف شاهين سبب دخولي عالم التمثيل.

- أتمنى العودة مرة أخرى للدراما.

لطيفة طرحت فى عام 2022 ألبوم لطيفة 2022

يذكر ان الفنانة لطيفة كانت قد طرحت مؤخرا البومها الغنائي الجديد لطيفة 2022 والذى تضمن 5 اغنيات باللهجات المصرية والخليجية والعراقية والتونسية.