رئيس التنشيط السياحي بالأردن: نتعاون مع مصر بشأن مسار العائلة المقدسة

أكد رئيس هيئة تنشيط السياحة الأردني، الدكتور عبدالرزاق عربيات، إن وزارة السياحة الأردنية تعمل على تعزيز التعاون المشترك بين القاهرة وعمان بشأن السياحة بشكل عام والسياحة الدينية بشكل خاص، خصوصا بشأن مسار العائلة المقدسة.

السياحة الدينية أولوية بالنسبة للأردن

وقال المسؤول الأردني، في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان اليوم الاثنين، إن السياحة الدينية تمثل أولوية بالنسبة للأردن، سواء للمقدسات المسيحية أو الإسلامية، مشيرًا إلى أن الأردن يصدر العديد من المنشورات السياحية التي تحكي عن قصة الأردن والمواقع المسيحية والإسلامية بالتعاون مع مصر بشأن مسار العائلة المقدسة.

تعاون أردني سعودي في السياحة

وأضاف أن الأردن بحث أيضًا التعاون مع المملكة العربية السعودية في السياحة الإسلامية وبرامج العمرة، من خلال السماح للمعتمرين بمجرد انتهائهم من المناسك بزيارة مقامات الصحابة والأنبياء، مؤكدا وجود تكامل مع الأشقاء في الدول العربية بشأن السياحة.

تحرك سياسي غير مسبوق

وأشار إلى أن الأردن يضم فرصة ذهبية للمستثمرين لإقامة استثمارات في القطاع السياحي بكافة جوانبه من حيث الفنادق والمزارات السياحية والخدمات والمطاعم وغيرها، لافتا إلى أن الأردن يشهد حاليا حركة سياحية غير مسبوقة من خلال منصات تسويقية تم إطلاقها خلال العام الماضي، ومشددا على أن الأردن موجود وحاضر في كافة المحافل.

تذليل كثير من العقبات

ونوه رئيس هيئة تنشيط السياحة الأردنية إلى أن التحديات التي كانت تواجهها بلاده لم تعد موجودة، موضحا التسهيلات التي قدمتها الحكومة الأردنية من حيث تيسير التأشيرات الإلكترونية وفتح المطارات والأجواء واستقطاب طيران عارض منخفض التكاليف، ودعم السياحة بالموازنة العامة بإطلاق حملات تسويقية مكثفة خارجيا؛ مما انعكس على زيادة الطاقة الاستيعابية للأردن والترويج لمنتجها السياحي.