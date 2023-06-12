شركات السياحة: بدء سفر حجاج المستوى البري بعد انتهاء حجز السكن بالسعودية

انطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم أولى رحلات الحج البري لهذا العام، وقال أحمد السيد عبدالجواد، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن حجاج السياحة المستوى البري وعددهم نحو 4 آلاف حاج بدأوا اليوم السفر إلى الأراضي الحجازية لأداء مناسك الحج لهذا العام، لافتا إلى أن الوقت الذي يقضيه المسافر برا منذ مغادرته مصر وحتى وصوله إلى المملكة العربية السعودية يبلغ نحو 48 ساعة.

12 ألف من حجاج السياحة يسافرون لأداء المناسك جوا

وأضاف لـ«الوطن»، أن أولى رحلات الحج السياحي طيران ستنطلق بعد غدا الأربعاء، لافتا إلى أن عدد حجاج السياحة المسافرين جوا هذا العام يبلغ نحو 12 ألف حاج، مشيرا إلى أن كافة شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج لهذا العام انتهت من حجز أماكن إقامة الحجاج بكل من مكة والمدينة، كما انتهوا من حجز خدمات الإعاشة بمخيمات منى وعرفات، إضافة إلى حجز الانتقالات الداخلية بالمملكة العربية السعودية.

خدمات الإعاشة بمخيمات منى وعرفات

وأشار إلى أن نحو 14 ألف و500 حاج من حجاج السياحة تم الحجز لهم في مخيمات منى وعرفات بواسطة شركة «رواف منى»، التي تعاقدت مع غرفة شركات السياحة، فيما حجز عدد من شركات السياحة منفردا لنحو 1500 حاج مع شركة مؤسسة الدول العربية للطوافة وذلك لتقديم خدمات الإعاشة للحجاج بالمشاعر المقدسة، موضحا أن تلك الشركات كانت قد تعاقدت بالفعل قبل ابرام الغرفة لتعاقدها الملزم لكافة حجاج السياحة.