سفير تشيلي في مصر: علاقات تاريخية تربط البلدين وزيارة استثمارية مرتقبة

أكد سفير دولة تشيلي في القاهرة، روبرت إيبرت، قوة وتاريخية العلاقات التي تربط بين مصر وبلاده في كافة المجالات، مشيرا إلى تنظيم زيارة مرتقبة في أكتوبر المقبل، لبحث الفرص الاستثمارية في مصر.

جاء ذلك في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، مساء اليوم الاثنين، على هامش عرض للأفلام في معهد «ثربانتس» بالإسكندرية، بحضور مدير المعاهد بمصر، خوسيه مانويل الباباستوروم، ومسؤول الأنشطة الثقافية بالمراكز الثقافية الإسبانية في مصر، ميجيل جراخالس.

زيارة مرتقبة لوفد تجاري من تشيلي لمصر

وأعلن إيبرت عن زيارة مرتقبة لوفد تجاري من دولة تشيلي إلى مصر في أكتوبر المقبل، لبحث الفرص الاستثمارية في مصر، وتعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين، التي سيجري خلالها بحث عدة مشروعات، مشيراً إلى أن هذه الزيارة ستمثل بداية قوية من أجل تبادل الوفود بين البلدين.

وأشار السفير إلى أن مصر وتشيلي ستحتفلان في 2029 بمرور 100 عام على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

كما كشف عن تنظيم ورشه عمل خلال الفترة المقبلة، من أجل وضع خطة للاستثمار في مصر، وبحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين الدولتين.

زيادة عدد السائحين القادمين من تشيلي

ونوه بما تذخر به مصر من آثار ومعالم رائعة وتاريخية عريقة في كافة المدن، متابعا أن الشعب في دولة تشيلي يدرس ويتعلم عن مصر في المراحل التعليمية، بما يعكس الترابط وقوة العلاقات بين البلدين.

كما لفت إلى تزايد أعداد السياح من دولة تشيلي الوافدين إلى مصر لتفقد معالمها والاستمتاع بكل ما تشتهر به مصر من مقومات عديدة.

وأوضح أنه يجري الترتيب والإعداد لفعاليات الأيام «الإيبروأمريكية»، التي ستعقد في أكتوبر المقبل، بمشاركة العديد من السفراء والبعثات الدبلوماسية، والتي ستتضمن عروضاً للأفلام والفعاليات المختلفة.