باحث: العلاقات بين مصر والعراق استراتيجية في كل المستويات.. (فيديو)

قال محمد عبدالرازق باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع سوداني إلى القاهرة هي الثانية له منذ توليه منصبه في أكتوبر 2021، وفي الزيارة الثانية تناول مع الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أهمية العلاقات المصرية- العراقية، والحرص على نقلها إلى مستوى أكثر استراتيجية.

تطور العلاقات المصرية- العراقية بعد ثورة 30 يونيو

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، عبر قناة «إكسترا نيوز»، خلال حديثه عن تطور العلاقات المصرية- العراقية بعد ثورة 30 يونيو، أن العلاقات بين البلدين استراتيجية على المستويات كافة، حيث يجمع العديد من أطر التعاون المشترك بين القاهرة وبغداد.

وتابع باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن اللجنة العليا المشتركة من المقرر أن تعقد اجتماعات دورتها الثانية غدا ومن المتوقع أن تسفر عن توقيع مجموعة واسعة من الاتفاقيات ومذكرات التعاون استكمالا للدورة الأولى التي عُقدت أعمالها في أكتوبر 2020، إذ زار «مدبولي» العاصمة العراقية وأجرى مباحثات موسعة مع الجانب العراقي وتوقيع مجموعة من اتفاقيات التعاون، لافتًا إلى أن الوفد المرافق لرئيس الوزراء العراقي في مصر تشير إلى أن زيارته ستسفر عن مجموعة واسعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تنقل العلاقات بين البلدين إلى مستوى أكثر استراتيجية.