موعد عيد الأضحى 2023 في العراق.. «رؤية هلال ذي الحجة تحسم الأمر»

مع مرور أكثر من أسبوع على بدء شهر ذى القعدة، واقتراب شهر ذو الحجة المرتبط بأداء مناسك الحج وعيد الأضحى المبارك الذى يلى وقفة عرفات، ينتظر الكثير من المسلمين تحديد موعد عيد الأضحى المبارك، ويتساءل الكثير من المسلمين في بغداد عن موعد عيد الأضحى 2023 في العراق.

وفقا لما حددته الشريعة الإسلامية، فإن موعد عيد الأضحى في جميع الدول الإسلامية مرتبط بوقفة عرفات، والتي توافق التاسع من شهر ذي الحجة؛ إذ يلى عيد الأضحى المبارك يوم وقفة عرفات، ولذلك فإن موعد عيد الأضحى 2023 في العراق سيكون يوم العاشر من ذي الحجة.

موعد عيد الأضحى 2023 في العراق

ويجرى تحديد موعد بدء شهر ذى الحجة، بحسب رؤية الهلال، وتختص المملكة العربية السعودية بتحديد الأول من الشهر المذكور، لأنه مرتبط بأداء مناسك الحج في الرياض.

ومن المقرر تحري رؤية هلال شهر ذى الحجة، في التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الجارى، ووفقا للحسابات الفلكية فإن موعد وقفة عرفات سيوافق السابع والعشرين من يونيو المقبل، وعليه فإن موعد عيد الأضحى 2023 في العراق والدول العربية سيكون الأربعاء 28 يونيو.

إجازة عيد الأضحى في العراق

ومن المقرر أن تبدأ أجازة عيد الأضحى 2023 في العراق، من يوم وقفة عرفات الموافق 27 يونيو وحتى السبت 1 يوليو، الموافق الثالث عشر من ذي الحجة.