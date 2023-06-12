ترامب يصل إلى فلوريدا استعدادا لمحاكمته في قضية الوثائق السرية

وصل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب إلى ولاية فلوريدا الأمريكية عشية جلسة الاستماع بشأن الوثائق السرية، فيما أعلنت شرطة ميامي جاهزيتها من أجل التعامل مع الحشود الكبيرة والاحتجاجات في جلسة الاستماع لترامب بحسب قناة «العربية» الإخبارية مساء اليوم الإثنين.

تهم الاحتفاظ بوثائق سرية

ويواجه الرئيس الأمريكي السابق ترامب تهم بالاحتفاظ بوثائق سرية في البلاد في الوقت الذي أعلن الرئيس الأمريكي الحالي جوزيف بايدن، أنه لم يتواصل مع وزارة العدل الأمريكية فيما يخص قضية ترامب الحالية.