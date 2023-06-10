قبل ترامب.. رؤساء أمريكيون لاحقتهم فضائح وقضايا جنائية (فيديو)

وجهت 37 تهمة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية الوثائق السرية للبيت الأبيض، بحسب لائحة اتهام تم الإعلان عنها أمس الجمعة، واتهم أيضا بالاحتفاظ بملفات سرية تتعلق ببرامج نووية ودفاعية بعد مغادرة البيت الأبيض في 2021، حيث تصاعدت القضية في لحظة غير عادية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لاسيما أنها المرة الأولى التي يُتهم فيها رئيس سابق للبلاد بارتكاب «جرائم فيدرالية».

إلا أن رؤساء آخرين في الولايات المتحدة الأمريكية قبل ترامب تعرضوا للإقالة أو تركوا مناصبهم بشكل مخز بعد فضيحة أو اشتباه جنائي، رغم أن أيا منهم لم يجد نفسه في خطر قانوني مثل الذي يهدد دونالد ترامب في الوقت الحالي، حيث واجه عدد قليل من هؤلاء الرؤساء اتهامات جنائية أثناء وجودهم في مناصبهم أو بعد سنوات من الرئاسة.

ريتشارد نيكسون

جرى تسمية الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون من قبل هيئة محلفين كبرى في عام 1974 كمتآمر غير مدان في فضيحة ووترجيت، لكنه لم يُتهم نهائيا بارتكاب جريمة، بحسب ما أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، حيث جنبته الاستقالة من منصبه توجيه الاتهام له لكنها لم تستبعده من لائحة الاتهام، حيث كان لدى المدعون العامون في «ووترجيت» تحفظات بشأن رفع قضية جنائية، ولاحقا حصل على عفو من الرئيس الأمريكي جيرالد فورد.

بيل كلينتون

تم عزل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون عام 1998 من قبل مجلس النواب الأمريكي بتهمة الحنث باليمين وعرقلة العدالة فيما يتعلق بمحاولته التستر على علاقته مع المتدربة السابقة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي.

وصوت مجلس الشيوخ ضد الإدانة، لكن التهديد بتوجيه تهم جنائية استمر حتى الساعات الأخيرة من رئاسة كلينتون، عندما أبرم صفقة مع المستشار المستقل روبرت راي.

واعترف كلينتون بالإدلاء بشهادة زور تحت القسم، وتنازل عن ترخيصه القانوني لمدة خمس سنوات وقبل دفع غرامة قدرها 25 ألف دولار.

يوليسيس جرانت

اعتقل الرئيس الثامن عشر للولايات المتحدة ، يوليسيس جرانت، لقيادة عربته بسرعة في أرجاء العاصمة بينما كان في منصبه، لكنه دفع غرامة وتخطى المحكمة، في عام عام 1872.