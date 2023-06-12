ترامب يهاجم الديمقراطيين واليسار: «أمريكا تمر بحالة تدهور خطير ومستمر»

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة في «حالة تدهور خطير ومستمر»، متابعاً: «الصين استولت على كوبا، وما كان ليحدث ذلك أبداً تحت إدارتي».

ترامب يهاجم الديمقراطيين واليسار

وأضاف ترامب، بحسب قناة «العربية» الإخبارية مساء اليوم الإثنين: «آمل أن يشاهد البلد بأكلمه ما يفعله أقصى اليسار في أمريكا، والديمقراطيون ينفقون المليارات لإيقاف تحركاتنا، ولن نستسلم أبداً لاستبداد اليسار».

ترامب يواجه اتهامات متعددة

ويواجه ترامب اتهامات بتقديم رشاوى إلى سيدة أمريكية حتى لا تكشف عن العلاقة بينهما قبل ترشحه في الانتخابات الرئاسية قبل السابقة في أمريكا، بجانب مجموعة أخرى من الاتهامات تخص الاحتفاظ بوثائق تخص الدولة، كان عليه عدم الاحتفاظ بها بعد مغادرته البيت الأبيض.