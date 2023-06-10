جويل روبين للقاهرة الإخبارية: ترامب لديه فرصة لإعادة الوثائق وتجنب السجن

قال جويل روبين، نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق، لقناة «القاهرة الإخبارية»، قبل قليل، إن ما يحدث للرئيس السابق، دونالد ترامب، يعد إحدى الإجراءات القضائية الكبرى التي اتخذت ضد مسؤول أمريكي في التاريخ، ولأول مرة توجه لرئيس سابق لائحة اتهامات كهذه.

إعادة الوثائق السرية للحكومة

وأضاف نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق أن هناك بعض المعلومات الجديدة في القضية التي صرّحت بها المحكمة الفيدرالية الأمريكية، لافتًا إلى أن هناك العديد من الفرص للرئيس السابق ترامب، لتقديم المعلومات وإعادة الوثائق السرية للحكومة، حتى لا يتعرض للسجن.

وأوضح أن ترامب يصر على عدم إعادة الوثائق وعلى أكاذيبه أمام المحكمة، ما سيؤدي إلى اتخاذ العديد من الإجراءات القانونية ضده.

وتابع أن الأمر مختلف في قضية الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، ونائب الرئيس السابق، مايك بنس، الذي يسعى للفوز بترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ إنهما أعادا الوثائق للحكومة الفيدرالية فور الكشف عنها، لكن ترامب رفض إعادة الوثائق، ما جعل المحكمة توجه لائحة من الاتهامات له.

المعلومات السرية الأمريكية

وأشار روبين إلى أن ترامب شارك المعلومات السرية الأمريكية مع أشخاص ليس لديهم حق الاطلاع عليها، وكان يتفاخر بهذا، ولفت إلى أن ترامب خسر كل مناصريه، سواء داخل الحزب الجمهوري أو خارجه، بتعنته في تلك القضية، مشيراً إلى أنه دفع محاميه للكذب أمام الحكومة الفيدرالية، ما دفعهم للاستقالة تجنباً لتلك الإجراءات الخاطئة.

ونوّه إلى أن ترامب يستغل هذه القضية لحشد المزيد من الدعم والتمويل لحملته الانتخابية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.