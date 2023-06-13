إيمي سمير غانم تتذكر والدتها ورجاء الجداوي بصورة من حفل زفافها: حبايبي

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، صورة من حفل زفافها، تجمع بين والدتها دلال عبدالعزيز والفنانة رجاء الجداوي.

وعلقت إيمي سمير غانم على الصورة قائلة: «الصورة فيها حبايبي ومليانة حب في عينيهم ليا.. ده كان فرحي.. ربنا يرحمهم الغاليين ويا رب أشوفهم تاني في الجنة مع سمورة حبيبي، ربنا يخليكي ليا يا صفصوفة صديقه عمري، وفي قلبي بحبك».