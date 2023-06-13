رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

إيمي سمير غانم تتذكر والدتها ورجاء الجداوي بصورة من حفل زفافها: حبايبي

كتب:

ياسمين محمود
04:28 ص | الثلاثاء 13 يونيو 2023
أيمي سمير غانم

أيمي سمير غانم

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، صورة من حفل زفافها، تجمع بين والدتها دلال عبدالعزيز والفنانة رجاء الجداوي.

وعلقت إيمي سمير غانم على الصورة قائلة: «الصورة فيها حبايبي ومليانة حب في عينيهم ليا.. ده كان فرحي.. ربنا يرحمهم الغاليين ويا رب أشوفهم تاني في الجنة مع سمورة حبيبي، ربنا يخليكي ليا يا صفصوفة صديقه عمري، وفي قلبي بحبك».

اقرأ المزيد:

إيمي سمير غانم تحيي الذكرى السنوية الثانية لوفاة والدها.. صورة ورسالة

أعمال فنية لعائلة سمير غانم امتعت الجمهور برمضان.. اعرفها في عيد ميلاد إيمي

حسن الرداد ورامي رضوان يهنئان إيمي سمير غانم بعيد ميلادها: «أحلى أم فادي»

أول ظهور لـ إيمي سمير غانم داخل الاستديو بعد غياب 4 أعوام (فيديو)
بقلم ياسمين محمود