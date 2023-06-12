كيفية تقديم شكوى للنيابة العامة إلكترونيا.. خطوات بسيطة وأنت في بيتك

تقدم النيابة العامة الكثير من الخدمات للمواطنين من خلال موقعها الإلكتروني، ومن بين تلك الخدمات تقديم شكوى للنيابة العامة إلكترونيًا، حيث يمكنك اتباع خطوات بسيطة وأنت في منزلك في دقائق معدودة.

خطوات تقديم شكوى إلى النيابة العامة

وخلال التقرير التالي، ترصد «الوطن»، خطوات تقديم شكوى إلى النيابة العامة من خلال موقعها الرسمي.

وتتمثل الخطوة الأولى لتقديم شكوى الى النيابة العامة إلكترونيًا من خلال الدخول على موقع النيابة العامة من خلال الرابط ، وبعد ذلك الضغط على أيقونة «العرائض الإلكترونية الموحدة للنائب العام»، وبالضغط عليها ستظهر لك أيقونة «تقديم عريضة إلكترونية» وأيقونة متابعة العرائض الإلكترونية.

قم بالضغط على أيقونة تقديم عريضة، ستظهر لك إرشادات وأحكام تقديم الخدمة والتي تتضمن، ﻻ ﺗﻘﺑل العرائض الإلكترونية اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑطﻠب اﻟطﻌن على اﻷﺣﻛﺎم ﺳواء ﺑطرق اﻟطﻌن اﻟﻌﺎدﯾﺔ أو ﻏير اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﻛذا اﻟﺷﻛﺎوى المتعلقة بالتماس إﻋﺎدة اﻟﻧظر أو اﻟﺗظﻠم ﻣن ﻗرارات وأواﻣر ﺻﺎدرة ﻣن النيابة العامة ﻣرﺗﺑطة ﺑﻣواﻋﯾد إجرائية، وفي ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ إلكترونيًا ﻻ ﯾﻌد ذﻟك ﺳﻧدا ﻟﻼﻋﺗداد ﺑﮭا.

كما تتضمن الإرشادات ضرورة ملء اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ، وإرﻓﺎق اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟداﻟﺔ ﻋلى اﻟﺻﻔﺔ، وإلا سيُلتَفت عن العريضة، والعرائض التي تتضمن ما يخرج عن اختصاصات النيابة العامة، سيُلتَفت عنها.

بعد ذلك اضغط على أيقونة موافق على تقديم الخدمة، وبعد ذلك تقوم بإدخال بعض البيانات وسداد رسوم الخدمة، وبعدها ستتلقى رسالة هاتفية برقم الكود لمتابعة العريضة.