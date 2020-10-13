حماية المستهلك يصدر قرارات ملزمة لصالح المستهلكين في 400 شكوي

في ضوء الاجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، عقد مجلس إدارة الجهاز اجتماعه الشهري رقم 156 برئاسة الدكتور أحمد سمير فرج.

صرح الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي عن قيام المجلس بمناقشة وإصدار قرارات ملزمة في عدد 400 شكوى، منهم 48 شكوى في مجال السيارات و352 شكوى في مجال السلع المعمرة والمتنوعة.

وأضاف سمير أنه بالنسبة لشكاوى السيارات فإن مجلس الإدارة أصدر 23 قرارا باصلاح السيارة، واصدار قرار باستبدال السيارة أو استرجاعها ورد قيمتها في عدد 11 شكوى، وشدد المجلس على تنفيذ قراراته خلال فترة تتراوح من 10 إلى 20 يوم فى شكاوى السيارات بحسب حالة كل شكوى، وفي حالة عدم الالتزام يتم الإحالة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن المجلس أصدر قراره في 352 شكوى سلع معمرة ومتنوعه ، منها 224 قرار باستبدال واسترجاع سلع معمرة وأجهزة كهربائية و117 قرارا بالإصلاح، و11 قرارا فس مجال العقارات والتايم شير.

وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأنى والتروى فى شراء السلع والمنتجات ولاسيما الطبية منها والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دورياً من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر.

كما يدعوالجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook ،الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الأليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك .