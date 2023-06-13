خالد عبد العزيز: الهندسة لا تعجز أبدا عن تقديم حلول نقل رفات الخالدين

أشاد المهندس خالد عبد العزيز، مقرر عام المحور المجتمعي بالحوار الوطني، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وجمع كل رفات العظماء من التاريخ الإسلامي، وتثار منذ شهر فقط في الإعلام، وتوقيت القرار سليم وحاسم وسريع.

عبد العزيز: الهندسة لا تعجز أبدًا عن تقديم الحلول

وأضاف «عبد العزيز»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC» تقديم الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة «DMC»، أنَّ الهندسة لا تعجز أبدًا عن تقديم الحلول، وبالتالي رغبة في حل مشكلة طرق وإسكان، فلابد من اللجوء للمكاتب والخبرات الهندسية، لتدرس الهدف الأول من المطلوب ودراسته، لمعالجته، ووضع حلول لأقرب ما كان مطلوبا، وفي الوقت نفسه تأثيره أقل ما هو موجود للرفات العظماء.

دراسة نقل رفات عظماء التراث الإسلامي

وتوقع مقرر عام المحور المجتمعي بالحوار الوطني، أن يسفر دمج الأمر، وهو نقل رفات عظماء التاريخ الإسلامي، ودراسته بين عدة جهات معنية من «الآثار» و«التاريخ» و«مقبرة للخالدين»، ومكاتب واستشاريين هندسيين، سيقود إلى التوصل لحلول مختلفة، ومبتكرة في ظل توفر قاعدة من المفكرين والمهندسين في مصر على أعلى مستوى.