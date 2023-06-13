فريق «تلاتة أخوات» الغنائي يتصدى للاحتفال بعيد الأب بـ«حسك بالدنيا»

انتهى فريق «تلاتة أخوات» الغنائي، حور ومحمد وماسة، من تصوير فيديو كليب لأغنية الفريق الجديدة «حسك بالدنيا»، المقرر إطلاقها الخميس المقبل 15 يونيو، عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالفريق، بالإضافة إلى المنصات الإلكترونية المعنية بالموسيقى على شبكة الإنترنت.

أغنية «حسك بالدنيا» أول فيديو كليب احترافي ينتجه فريق «تلاتة أخوات»

ويعد فيديو كليب أغنية «حسك بالدنيا»، أول فيديو كليب احترافي ينتجه فريق «تلاتة أخوات»، ويطرح قبيل الاحتفال بعيد الأب في 21 يونيو المقبل، مع إصرار الفريق على أن تكون أولى أغنياتهم المصورة، مهداه لوالدهم، ومدير الفريق المطرب تامر نور، اعترافا بدوره ومساندته لهم في مسيرتهم الفنية، التي توجت بنجاح كبير، جعل المحتوى الذي يقدمه الفريق الغنائي، يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بملايين المشاهدات والمتابعات على حسابات الفريق الرسمية.

أغنية «حسك بالدنيا» كلمات عمرو المصري، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد مجدي، وتولى مسئولية اخراج الفيديو كليب الخاص بالأغنية المخرج مصطفي عطا.

الأغنية الدعائية لفيلم «لف وارجع تاني»

ويأتي إطلاق أغنية «حسك بالدنيا» لفريق «تلاتة أخوات»، بعد نحو أسبوعين من تقديم الفريق للأغنية الدعائية لفيلم «لف وارجع تاني»، بطولة أحمد فتحي وأيتن عامر ومحمود حافظ وصلاح عبد الله ومحمد رضوان وطارق الإبياري، من إنتاج سامر المحضر، تأليف محمود حمدان، وإخراج شادي علي.

وحملت الأغنية الرسمية للفيلم، عنوان «كدا أحلى»، وكتب كلماتها محمد مصطفى، وألحان محمود أنور، توزيع محمد مجدي، وغناء حور ومحمد وماسة تامر نور.