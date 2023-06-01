طرح فيلم «لف وارجع تاني» بالسينمات قبل عيد الأضحى

تستعد الشركة المنتجة لطرح فيلم «لف وارجع تاني»، بطولة الثنائي آيتن عامر وأحمد فتحي، لطرح العمل، بدور العرض خلال الفترة القليلة المُقبلة، وذلك بالتزامن مع بداية موسم أفلام صيف 2023.

وعلمت «الوطن» أنّ الشركة المُنتجة قررت طرح فيلم لف وارجع تاني، قبل أسابيع قليلة من موسم عيد الأضحى، بينما لم تستقر على الموعد النهائي حتى الآن، حيث تدرس الأمر حاليًا، بشأن تحديد اليوم.

تدور أحداث لف وارجع تاني، في إطار فانتازي كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء من محافظات مختلفة يتجمعون في شقة للمغتربين داخل حارة بالقاهرة للبحث عن عمل، ولكن تحدث مفاجأة مدوية، حيث يستيقظون من نومهم ليجدوا العمارة التي يسكنون بها قد انتقلت إلى مكان آخر، واختفت الحارة كما اختفى جميع سكانها.

الفيلم من تأليف ورشة برة الصندوق محمود حمدان، وإخراج شادي علي، وبطولة أحمد فتحي وآيتن عامر ومحمود حافظ وصلاح عبدالله ومحمد رضوان وطارق الإبياري.