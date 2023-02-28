فرقة «تلاتة أخوات» تقدم أغنية في فيلم «لف وارجع تاني»

انتهت الفنانة أيتن عامر، من تصوير فيلمها الجديد «لف وارجع تاني»، قبل أيام، تمهيدًا لدخوله مرحلة المونتاج لطرحه في السينمات، خلال الفترة المقبلة، حيث تدور أحداثه في إطار كوميدي.

وعلمت «الوطن» أنّ فرقة «تلاتة أخوات» ستقدم أغنية خلال أحداث فيلم أيتن عامر، إذ يُجرى التحضير عليها حالياً، تمهيدًا لتسجيلها، خلال الفترة المقبلة، إذ يُعد ذلك أول تجارب الفرقة في السينما.

«تلاتة أخوات» تقدم أغنية خلال أحداث فيلم أيتن عامر

وتضم فرقة «تلاتة أخوات» الأشقاء الثلاثة حور ومحمد وماسة تامر نور، حيث حققوا نجاحا كبيرا عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الشهور الماضية، لتقديمهم العديد من الأغنيات الكلاسيكية والحديثة، بشكلٍ جديد.

الفيلم من إنتاج رويال صن «سامر المحضر»، وتأليف ورشة برة الصندوق محمود حمدان، وإخراج شادي علي، وبطولة أحمد فتحي وأيتن عامر ومحمود حافظ وصلاح عبدالله ومحمد رضوان وطارق الإبياري.

لف وارجع تاني يدور في إطار فانتازي كوميدي

تدور أحداث لف وارجع تاني، في إطار فانتازي كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء من محافظات مختلفة يتجمعون في شقة للمغتربين داخل إحدى حواري القاهرة للبحث عن عمل، ولكن تحدث مفاجأة مدوية، حيث يستيقظون من نومهم ليجدوا العمارة التي يسكنون بها وقد انتقلت إلى مكان آخر، واختفت الحارة كما اختفى جميع سكانها.