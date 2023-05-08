طرح بوسترات فيلم «لف وارجع تاني» قبل طرحه بالسينمات

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «لف وارجع تاني»، البوسترات الدعائية للعمل، تمهيدًا لطرحه في دور العرض خلال الفترة القليلة المُقبلة، حيث إنّ موعد طرحه النهائي لم يُكشف عنه حتى الآن.

نشر المؤلف محمود حمدان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورًا لبوستر «لف وارجع تاني» وكذلك البوسترات الفردية لأبطال المشروع، مُعلقًا عليها بقوله: «فيلم (لف وارجع تاني) قريبًا بإذن الله.. تأليف ورشة برة الصندوق لـ محمود حمدان، ورشة الكتابة: حكيم المصري، ورشا طلبة ومحمود حسين».

تعرف على أحداث فيلم لف وارجع تاني

تدور أحداث لف وارجع تاني، في إطار فانتازي كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء من محافظات مختلفة يتجمعون في شقة للمغتربين داخل إحدى حواري القاهرة للبحث عن عمل، ولكن تحدث مفاجأة مدوية، حيث يستيقظون من نومهم ليجدوا العمارة التي يسكنون بها وقد انتقلت إلى مكان آخر، واختفت الحارة كما اختفى جميع سكانها.

أبطال وصُناع فيلم لف وارجع تاني

الفيلم من تأليف ورشة برة الصندوق محمود حمدان، وإخراج شادي علي، وبطولة أحمد فتحي وأيتن عامر ومحمود حافظ وصلاح عبدالله ومحمد رضوان وطارق الإبياري.