طلاب ثانوية عامة عن المواد غير المضافة للمجموع: نعطيها حقها والعربي البداية الحقيقية

عقب ساعات من الهدوء، تخللتها أصوات السيارات والمارة، أمام ممدرسة الأورمان الثانوية بالدقي، دقَّت عقارب الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، ليبدأ الطلاب الخروج من أبواب المدرسة، وهمَّت سريعا الأمهات اللاتي جئن خصيصا خلف أبنائهن، من أجل الاطمئنان عليهم، يتفقدن ما أبلاه الطلاب في امتحاني التربية الدينية والوطنية، لكن سرعان ما اطمأنت قلوبهن، بعدما شاهدن الابتسامات على وجه زملائهم، فشعرن أن الامتحان كان هينًا لم يغضب أحد منه، لكنهم رغم ذلك، ذهنهم لا يفكر سوى بالامتحانات المضافة للمجموع، التي تبدأ يوم الأحد المقبل باللغة العربية.

فرحة طلاب الثانوية بعد الامتحان: سهل وذاكرناه

بالفعل توقعات الأمهات كانت صحيحة، الطلاب خرجوا من اللجان سعداء بمستوى امتحان اللغة الدينية، الذي لم يجدوا فيه صعوبة، وحلوا بطريقة جيدة، وهو ما أكده العديد من الطلاب، من بينهم أحمد خالد الذي قال لـ«الوطن»: «امتحان سهل جدا كل اللي ذاكرناه لقيناه، بصراحة الأسئلة واضحة ومنظمة مكانش في صعوبة».

شيماء إسلام اتفقت مع «أحمد» في سهولة امتحان التربية الدينية، إذ قالت إنه كان أفضل بداية لماراثون الثانوية، ليطمئن به قلوبهم لما هو مقبل من امتحانات، «يا رب امتحان العربي ييجي سهل زيه، بصراحة كتر خير اللي حط الامتحان كويس وسهل، وجه من اللي إحنا عارفينه، وهنركز في العربي بقى خلاص».

جلس شهاب وليد على السور بجوار والدته، وإذ به يمسك زجاجة مياه، ويرفعها لفمه، يشرب كأنه لم يشرب منذ زمن، حرارة الجو أثرت عليه، وروت مياه الأم عطشه، «الحمد لله أول امتحان عدى على خير، التربية الوطنية كانت بسيطة ومباشرة، والنظام جوه المدرسة كويس وسهل علينا الدخول والخروج».

اللغة العربية الهدف المقبل: يا رب تكون سهلة زي الدين والوطنية

التركيز في امتحان الاقتصاد والإحصاء ليس الأهم بالنسبة للطلاب الذين خرجوا من مدرسة العروبة الثانوية، بل يريدون التركيز على اللغة العربية، التي من المقرر امتحانها يوم الأحد المقبل، وفقا لحديث «بدير وعبد الرحمن»: «العربي ميزته إن اللي بيذاكر بيعرف يحل كويس، وكل المدرسين أكدوا لينا على ده، فإحنا عملنا اللي علينا في المذاكرة الأيام اللي فاتت، وهنراجع تاني اليومين الجايين وربنا كريم».

ويرى الطلاب، أن البداية الحقيقية لامتحانات الثانوية العامة، هي يوم الأحد المقبل باللغة العربية المضافة للمجموع، أما ما تم أمس من امتحاني الدين والتربية الوطنية، وما سيتمتحنوه اليوم من اقتصاد وإحصاء، ليس هو شغلهم الشاغل في هذه الفترة، «بندي كل امتحان حقه، حتى لو مش مضاف للمجموع، فقط عشان نعديه بشكل كويس، لكن كل تركيزنا على العربي الأول، هو بداية المضافة للمجموع».