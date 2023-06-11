كيفية الحل في بابل شيت ثانوية عامة 2023.. اعرف الخطوات

كيفية إجابة بابل شيت امتحانات ثانوية عامة 2023 سؤال يهم طلاب الثانوية العامة، استعداداً لامتحانات الثانوية العامة المقرر أن تنطلق غداً الإثنين بالمواد غير المضافة للمجموع التربية الدينية والتربية الوطنية، وتبدأ في الساعة التاسعة صباحاً في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة .

كيفية إجابة بابل شيت ثانوية عامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في فيديو توضيحي كيفية إجابة بابل شيت ثانوية عامة 2023 بطريقة صحيحة:

- تصميم ورقة بابل شيت تنقسم إلى أ - ب - ج - د بالنسبة للمدارس العربي وa وb وc وd بالنسبة لطلاب مدارس اللغات.

- اختيار الإجابات عن طريق تظليل الدائرة التي تناظر السؤال الموجود في ورقة الأسئلة داخل كراسة البابل شيت.

- قبل البدء في إجابة أي سؤال يجب كتابة البيانات في ورقتي الإجابة، ثم البدء في الإجابة سواء الاختيارية أو المقالية.

- كتابة البيانات الاسم ورقم الجلوس واسم الإدارة التعليمية والمدرسة ورمز نموذج الامتحان بطريقة صحيحة على أن يكون الكتابة بقلم جاف وبخط واضح، ورقم النموذج هو أما «أ - ب - ج - د».

- كتابة وتظليل رقم الجلوس بطريقة صحيحة فى الخانات الموجودة على نموذج البابل شيت، لانه التظليل مهم أثناء التصحيح.

بابل شيت ثانوية عامة 2023.. التظليل بالجاف

- تسجيل رقم الجلوس من الشمال إلى اليمين حيث يتم تظليل الدائرة الدالة على الإجابة الصحيحة بشكل كامل ولن يعتد بأي علامات أخرى داخل كراسة البابل شيت.

- يتم التظليل بالقلم الجاف الأزرق كما أنه يمنع استخدام قلم الكركتور لشطب الإجابة.

- وفي حالة ما إذا رغب الطالب في اختيار أو تظليل دائرة أخرى يقوم بوضع علامة إكس على الدائرة التي اختارها، ويقوم بتظليل دائرة أخرى الدالة على الإجابة الصحيحة وفي حالة ترك دائرتين مظللتين يتم حرمان الطالب من درجة السؤال.