«السياحة» السعودية تقرر منح تأشيرات زيارة فورية لمواطني بعض الدول

أعلنت وزارة السياحة السعودية، منح تسهيلات جديدة في دخول المملكة، لحاملي تأشيرات الزيارة مع بعض الدول.

الحصول على تأشيرة إلكترونية فورية

وبحسب بيان وزارة السياحة السعودية، فإنه يمكن لحاملي تأشيرات الزيارة إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة وتأشيرة الشنجن وأصحاب الإقامة الدائمة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، الحصول على تأشيرة إلكترونية فورية، من خلال موقع وزارة الخارجية لزيارة المملكة.

إتاحة الفرصة للراغبين في الاستمتاع بالوجهات والفعاليات السياحية

أوضحت الخارجية السعودية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتسهيل إجراءات الدخول إلى المملكة العربية السعودية، وإتاحة الفرصة للراغبين في الاستمتاع بالوجهات السياحية، والمشاركة في الفعاليات السياحية، والتعرف عن كثب على العمق التراثي والتاريخي للمملكة.

وشددت وزارة السياحة السعودية، على أن هذه التأشيرة السياحية، لا تتيح آداء فريضة الحج، كما لا تتيح آداء العمرة أثناء موسم الحج، ولا يمكن لحامليها آداء المناسك خلال الموسم.