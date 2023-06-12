«مصر للطيران»: 2 يوليو.. أول أيام عودة الحجاج المصريين من السعودية

قال المهندس يحيي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن الجسر الجوي الذي سيرته الشركة لنقل الحجاج المصريين إلى المملكة العربية السعودية سيستمر حتى يوم 22 يونيو الجاري، على أن تبدأ أولى رحلات عودة الحجاج من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج يوم 2 يوليو المقبل، لافتا إلى أن أخر رحلات الشركة لعودة الحجاج المصريين ستكون يوم 13 يوليو 2023.

الشركة تنقل 45 ألف حاج هذا العام

وأضاف لـ«الوطن»، أن شركة مصر للطيران ستنقل هذا العام أكثر من 45 ألف حاج إلي الأراضي المقدسة بواقع 35 ألف حاج مصري بالإضافة إلى 3 آلاف حاج فلسطيني و7400 حاج من حجاج دولة مالي، لافتا إلى أن الشركة تسير رحلات الحج إلى مطاري جدة والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية فقط.

مصر للطيران تنقل حجاج القرعة والجمعيات الأهلية

وأشار إلى أن شركة مصر للطيران تنقل بصفة حصرية حجاج القرعة والجمعيات الأهلية، كما أنها تنقل عددا كبيرا من حجاج السياحة، فضلا عن حاملي تأشيرات الحج الفردية، لافتا إلى أن الشركة استعدت بشكل كبير لموسم الحج لهذا العام حيث شكلت غرفة عمليات تعمل على مدار اليوم لمتابعة تسفير الحجاج، كما شكلت مجموعات عمل لاستقبال الحجاج لدي وصولهم لصالات السفر لسرعة انهاء اجراءات السفر، لافتا إلى وجود مجموعة أخرى ستستقبل الحجاج فور وصولهم للمطارات السعودية وأيضا ستقوم بإنهاء الإجراءات خلال رحلات العودة.