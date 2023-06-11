لو مسافر للحج.. تعرف على سعر الأضاحي في السعودية

بدأت أفواج الحجاج المصريين تتجه للملكة العربية السعودية لأداء شعائر الحج للعام 2023، ويحرص الغالبية العظمى على تقديم نسك الهدي والأضاحيـ وهو ما تعمل المملكة على تسهيله لحجاج بيت الله الحرام نيابة عنهم، وعمن يرغب في ذلك من عموم المسلمين، من خلال مشروع أضاحي، الذي يتم تحت إدارة البنك الإسلامي للتنمية السعودي.

ووفق مشروع أضاحي، فإنّ لحوم نسك الهدي والأضاحي يتم توزيعها على مستحقيها، وفي هذا الصدد نرصد للحجاج المصريين أسعار الأضاحي المعلنة للراغبين في تلك النسك هذا العام لتيسير الأمر عليهم، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة.

سعر الهدي والأضحية لحجاج بيت الله الحرام

يمكن للحجاج شراء سندات الهدي والأضاحي لحج عام 1444 هجريا 2023 ميلاديا، وسعر السند الواحد 720 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 5932.10 جنيه مصري.

وذكرت أنّ رحلة السند تأخد مراحل عدّة، تبدأ بمرحلة الكشف الشرعي، ثم الكشف البيطري، والإعداد والتنفيذ وضبط الجودة والتعبئة والتغليف التبريد والحفظ، حتى المرحلة الأخيرة وهي التوزيع، لافتة إلى أنّ هناك أكثر من 300 مركز توزيع معتمد داخل المملكة.

خطوات حجز الهدي والأضاحي

ويتم حجز الهدي والأضاحي باختيار النسك المناسب، ثم الدفع وإصدار السند، ثم تنفيذ النسك وأخيرا يتم التوزيع على المستحقين.

أولى رحلات الحج البري

وتنطلق غدا الاثنين أولى رحلات الحج البري وعدد الحجاج فيها نحو 4 آلاف حاج سيستمرون في السفر للأراضي المقدسة حتى يوم 19 يونيو الجاري، وفق ما أدلى به أحمد عبدالجواد، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية.