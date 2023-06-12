موعد عيد الأضحى في السعودية.. اعرف أيام الإجازات الرسمية

أيام قليلة ويحل موعد عيد الأضحى 2023 في السعودية، حيث يرغب الكثيرون في معرفة أيام الاحتفال وموعد الإجازات الرسمية بالمملكة سواء للعاملين بالقطاع العام أو الخاص، فلكيًا وفق ما أعلنته الهيئة الفلكية في الدولة العربية الشقيقة.

وفي التقرير التالي، تقدم «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم، موعد عيد الأضحى 2023 في السعودية، وأيام الإجازة للقطاع العام والخاص، والتي جاءت على النحو التالي:

موعد عيد الأضحى 2023 في السعودية

وأفاد خبر للجمعية الفلكية في المملكة العربية السعودية، بأن عيد الأضحى المبارك لهذا العام فلكيًا يأتي يوم الأربعاء 28 يونيو 2023 وتستمر حتى 1 يوليو 2023، وهو الوقت الذي تلتقي خلاله العائلات ويتبادل الأصدقاء التهاني والرسائل.

أما شرعًا فسيتم تحديد موعد عيد الأضحى 1444 هـ، بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة في التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الجاري، الموافق 18 من يونيو 2023، أي بعد نحو 6 أيام.

موعد يوم عرفة 1444 في السعودية

ويكون يوم عرفة هو آخر الأيام قدسية، والذي يكون فيه أهم مناسك الحج، وسيوافق يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 الموافق 9 ذي الحجة.

إجازة عيد الأضحى 2023 في السعودية

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، أعلنت موعد إجازة عيد الأضحى للعاملين بالمملكة بداية من يوم الجمعة الموافق 25 يونيو 2023، وتنتهي يوم 3 يوليو 2023، وذلك للعاملين للقطاعين الخاص والحكومة.