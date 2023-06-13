إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة نقل مع «تروسيكل» ببورسعيد

أصيب 5 أشخاص في تصادم سيارة نقل مع «تروسيكل» بطريق محور 30 يونيو اتجاه «بورسعيد - الإسماعيلية»، بالكيلو 2 جنوب المحافظة، بسبب السرعة الزائدة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إخطار بالحادث

وتلقى اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع الرعاية الصحية لإقليم محافظات القناة، يفيد بوصول 5 مصابين إلى مستشفى 30 يونيو، وهم: مؤمن غريب الحوت 34 سنة، ومحمد محمود خضر 44 سنة، وأحمد محروس الصياد 39 سنة، وعبد غريب الصياد 33 سنة، وسمير محمد رشاد 36 سنة، وتبين أنهم يعانون من كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، ويجري تقديم الدعم الطبي لهم.

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود العيان، أن سيارة نقل اصطدمت مع «تروسيكل» يحمل عدة أشخاص على طريق محور 30 يونيو،قبل كارتة الطريق بـ«2 كيلو» جنوب بورسعيد في اتجاه إلاسماعيلية بسبب السرعة الزائدة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي ملابسات الحادث وتم تحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولي النيابة العامة التحقيق.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وتم التحفظ على السيارة النقل والتروسيكل ونقلهما إلى إدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، لتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث.