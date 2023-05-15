مصرع شابين في تصادم سيارة نقل وموتوسيكل بالدقهلية

لقي شابان مصرعهما إثر تعرضهما لحادث أليم، وقع على الطريق الواصل بين مدينة السنبلاوين وكفر الروك بالدقهلية، إذ اصطدمت دراجتهم النارية بسيارة نقل، وجرى نقلهما إلى مستشفى السنبلاوين العام، ووضع الجثث بالمشرحة لحين استكمال الإجراءات.

بلاغ بالحادث

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز السنبلاوين، يفيد بمصرع شابين بعد تعرضهما لحادث اصطدام دراجتهم النارية بسيارة نقل ثقيل، تسبب في وفاتهما، وتم نقلهما إلى مستشفى السنبلاوين العام، ووضع الجثث بمشرحة المستشفى.

مصرع شابين في حادث تصادم

وانتقل رجال المباحث إلي موقع الحادث، وتبين مصرع شابين «رائد صلاح» صاحب الـ 18 عاما، و«أحمد عبدالله» 18 عاما من قرية كفر الروك التابعة لمركز السنبلاوين بالدقهلية، نتيجة اصطدام دراجتهما البخارية بسيارة نقل ثقيل.

نقل الجثث إلى المشرحة

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لمحاولة إسعافهما، إلا أنهما توفيا على إثر الحادث، وتم نقلهما إلى مستشفى السنبلاوين العام، وإيداع الجثث في مشرحة المستشفى لحين استكمال الإجراءات اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وجرى عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.