مصرع سيدة وإصابة زوجها في تصادم سيارة ربع نقل ودراجة نارية بالزقازيق

لقيت سيدة مصرعها وأصيب زوجها بإصابات بالغة في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ربع نقل على طريق أبو الأخضر بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقلهما إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

مصرع سيدة وإصابة زوجها

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الأحرار التعليمي باستقبال سيدة تدعى «ليلى م م»، 50 عاما، من أبناء مركز ميت غمر، جثة هامدة، وتم إيداعها مشرحة المستشفى، وإصابة زوجها «ع.ع.ع»، ويتلقى الرعاية بالمستشفى، وتحرر المحضر القانوني بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

نقل الجثة للمستشفى

وانتقلت قوة أمنية لموقع الحادث للوقوف على أسبابه، فيما تم نقل الجثة من قبل هيئة الإسعاف واتخذت الإجراءات القانونية من قبل جهات التحقيقات التي صرحت بدفن جثمان السيدة.