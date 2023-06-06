إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة نقل وميكروباص على الطريق الإقليمي بالمنوفية

شهد الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، بالقرب من كارتة الخطاطبة، وعلى الفور جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، لنقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، كما انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، لمعرفة أسباب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصدر طبي يكشف التفاصيل

أكد مصدر طبي مسؤول بمديرية الصحة بالمنوفية، أن مستشفى أشمون استقبل 5 مصابين فقط، بينما جرى نقل باقي المصابين إلى أكتوبر، بعد الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، مشيرا إلى أن المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة من قبل الأطباء في أشمون.

وأضاف المصدر المسؤول، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المصابين هم: «س. ا»، 15 عاما، و «ز. ع»، 16 سنة، و«م. ح»، 48 عاما، و«ش. م»، 15 عاما، و«ف. م»، 18 عاما، مؤكداً أن المصابين يتلقون كامل الرعاية الصحية اللازمة من قبل الأطقم الطبية في مستشفى أشمون.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطارا بالواقعة

وتلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، على الطريق الإقليمي بالمنوفية، وعلى الفور جرى الدفع بقوة أمنية إلى مكان الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق.