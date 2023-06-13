«التعليم العالي»: إغلاق كيان وهمي بحدائق الأهرام في الجيزة

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق مُنشأة باسم معهد البحوث والدراسات لإعداد فناني الطفل، الكائنة بحدائق الأهرام في محافظة الجيزة، وتُروج لنفسها بقبول الطلبة في أقسام مختلفة لأدب الطفل، كما تدعي توفير فرص التقديم في الدراسات العليا لخريجي (معاهد الفنون العليا، وكليات التربية، ورياض الأطفال، ودار العلوم، والكليات الإنسانية)، فضلًا عن توفير الدراسات فوق المتوسطة لطلاب نفس المعاهد، والمُشتغلين حاليًا بالكتابة لفنون الطفل من حملة المؤهلات المتوسطة بنظام الدورات التدريبية المُكثفة.

استمرر ملاحقة الكيانات الوهمية

ووجه وزير التعليم العالي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، مشيدا بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المُقبلة، لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن جهود لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، في بيان، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي، لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية.