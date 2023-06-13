الجامعات: انتهاء امتحانات التيرم الثاني قبل إجازة عيد الأضحى المبارك

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي، موضحين أنه لم يتم رصد أي مشكلات بشأنها، وأن حالات الغش التي تم ضبطها ضعيفة جداً بين الطلاب، مؤكدين أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وأن غالبية الكليات ستنتهي من الامتحانات قبل اجازة عيد الأضحى 2023.

امتحانات الجامعات 2023

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، انتظام أعمال امتحانات التيرم الثاني 2023 بمختلف الكليات وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، موضحاً أنه لم يتم رصد أي مشكلات، مشيراًُ إلى أنه فور الانتهاء من الامتحانات سيجرى التصحيح الفوري لكراسات الإجابات على أن تعلن نتائج امتحانات التيرم في أسرع وقت.

نتائج امتحانات الجامعات 2023

ومن جهته، أكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، ان الامتحانات تسير بصورة منتظم وهادئة وغالبية الكليات ستنتهي من الامتحانات قبل إجازة عيد الأضحى المبارك 2023، لافتا إلى أنه جرى التأكيد على ضرورة إعلان نتائج الامتحانات في أسرع وقت.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه لم يتم رصد أي مشكلات تتعلق بامتحانات التيرم الثاني 2023 حتى الآن، موضحة ان حالات الغش التي جرى ضبطها خلال الفترة الماضية في الامتحانات ضعيفة جداُ ولا تقارن بالسنوات الماضية، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الطلاب المخالفين، لافتة إلى أن التوسع في اختبارات البابل شيت والاختبارات الإلكترونية والموضوعية ساهمت في الحد من انتشار ظاهرة الغش الفردي والجماعي والإلكتروني.