التعليم العالي: نتابع تطبيق استراتيجية الدولة بدمج البحث العلمي بالقطاعات الصناعية

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على متابعة تطبيق استراتيجية الدولة بدمج البحث العلمي بالقطاعات الصناعية المختلفة، وتوظيف السياسات البحثية؛ لتلبية متطلبات عملية التنمية المُستدامة تنفيذًا لرؤية مصر 2030، وخدمة قطاعات الصناعة، والزراعة، والمشروعات القومية، والإنتاجية المختلفة، واستغلال البحث العلمي لحل المشكلات الفنية التي تواجه القطاعات الصناعية، موضحًا أهمية تعميق التصنيع المحلي لمستلزمات الصناعة، وإيجاد البدائل المحلية لمثيلاتها المستوردة، لما لها من مردود اقتصادي لتوفير موارد الدولة من العملة الأجنبية، وتحسين جودة المنتجات المصرية.

تعاون علمي وتكنولوجي في مجال الصناعات المعدنية

وعقد مركز بحوث وتطوير الفلزات بروتوكولات للتعاون مع الشركة العالمية لتصنيع مهمات الحفر؛ بهدف التعاون العلمي والتكنولوجي في مجال الصناعات المعدنية والتعدينية.

وأشار الدكتور إبراهيم غياض القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، إلى أن البروتوكول يتضمن؛ تبادل المعلومات العلمية والتكنولوجية والتقنيات ذات الصلة، وقيام المركز بإجراء اختبارات التآكل HIC، SSC، والحماية الكاثودية، كما تضمَّنت مجالات التعاون اختبارات توصيف المواد وتقييم المنتجات، والتحاليل الكيميائية، والاختبارات الميكانيكية والفيزيائية والحرارية بما يُساهم في رفع جودة المنتجات الصناعية التي تقوم بها الشركة.

كما تنص بنود البروتوكول على تقديم الاستشارات العلمية والتكنولوجية اللازمة للشركة في المهمات الصناعية من جانب المتخصصين من الخبراء بالمركز، وتنفيذ التدريب العملي على رأس العمل بالمواقع الملائمة.

وأوضح الدكتور غياض أن توقيع البروتوكول جاء ضمن زيارة رسمية قام بها وفد من أعضاء الشركة العالمية لتصنيع مهمات الحفر؛ للتعرف على إمكانات المركز البحثية والنصف صناعية، وتم الاتفاق على التعاون للاستفادة من الخدمات التي يقدمها المركز لقطاع الصناعة باعتباره بيت خبرة ومركز إقليمي متخصص في مجال بحوث المواد، وكمركز بحثي حكومي رائد في الفلزات، كما يقوم المركز بإجراء الدراسات والبحوث والفحص، والتقييم، والتطوير، فضلًا عن خدمات التدريب والاستشارات الفنية، وإعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية التي يقدمها المركز للمهندسين والفنيين؛ لرفع قدراتهم بالشركات، والمصانع المصرية، والعربية، والإفريقية، لا سيما في مجالات تكنولوجيا الفلزات، وغيرها من الصناعات المعدنية بمجالات تخصص المركز.

ولفت القائم بأعمال رئيس المركز إلى أهمية اتفاق التعاون مع الشركة العالمية لتصنيع مهمات الحفر، والتي تُعد شركة مصرية متخصصة في مهمات حفر آبار البترول وخطوط الغاز داخل وخارج جمهورية مصر العربية، وتتطرق مجالات العمل التي تقوم بها الشركة إلى المعالجة الحرارية وتقطيع ودهان مواسير حفر لآبار البترول، وخطوط الغاز ومهمات الحفر، ودهان مواسير تبطين آبار البترول وإجراء أعمال الصيانة والاختبار لمواسير ومهمات حفر آبار البترول والغاز والخطوط، وتقديم الخدمات المتعلقة بها.

رفع القدرات الفنية للكوادر البشرية في الصناعات المختلفة

يذكر أن مركز بحوث وتطوير الفلزات يُعتبر المركز الوطني الإقليمي الوحيد المتخصص في بحوث وتكنولوجيا المواد، ويعني بدعم الصناعة المصرية سواء بتقديم الدعم الفني أو التكنولوجي أو عمل دراسات لحل المشاكل الفنية التي تتزامن مع العمليات الإنتاجية بالمصانع، وكذلك رفع القدرات الفنية للكوادر البشرية في الصناعات المختلفة.