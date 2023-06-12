«التعليم العالي» تبحث استعدادات تنسيق الجامعات لعام 2024

استعرض أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبـحث العلمي تقريرًا مقدمًا من مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشؤون التعليم والطلاب، بحضور نواب رؤساء الجامعات لشؤون التعليم والطلاب أعضاء المجلس، بقاعة اجتماعات جامعة القاهرة، وبحث استعدادات تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها والثانوية الأزهرية.

وفي بداية الاجتماع، هنّأ المجلس حمدي حسين لتعيينه رئيسًا لجامعة الأقصر متمنيًا المزيد من التقدم والازدهار، كما شكر المجلس الدكتورمحمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وللدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب على استضافة الجامعة لفعاليات الاجتماع.

نشر الوعي بين الطلاب

ناقش المجلس عددًا من الموضوعات والملفات الهامة، منها أهمية نشر الوعي بين طلاب الجامعات بخطورة تعاطي المخدرات، مثمنًا كل الجهود المبذولة من جانب الجامعات في هذا الصدد، من خلال عقد الندوات، والمحاضرات، وبرامج التوعية، مؤكدًا أهمية الالتزام بمنع التدخين بكل أشكاله داخل الحرم الجامعي.

تنسيق الطلاب

كما ناقش المجلس جهود الاستعداد لفترة تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها (من الشهادات العربية والأجنبية) والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2023-2024.

أحيط المجلس علمًا باعتزام جامعة بنها تنفيذ ملتقى إبداع (5) بكلية التربية النوعية علي مستوى الجامعات المصرية، والمقترح انعقاده في الأسبوع الأول من إجازة منتصف العام الجامعي 2023-2024.

كما أحيط المجلس علمًا بالتقرير المرحلي لتنفيذ المقترح الزمني للمسابقة الشبابية؛ لتمكين الشباب ودعم الابتكار وريادة الأعمال في مجال الصحة والسكان على أن يكون العرض وحفل الختام شهر يوليو المقبل.