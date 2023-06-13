رئيس مدينة طور سيناء: تشكيل لجنة لمتابعة استعدادات عيد الأضحى

قال مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، إنه جرى رفع درجة الاستعداد بالمدينة، وتشكيل غرفة عمليات مركزية استعدادا لعيد الأضحى المبارك، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وأوضح «الغمريني»، أنه تقرر تشكيل فرق عمل وطوارئ في الأسبوع الذي يسبق إجازة العيد لمتابعة المساجد والساحات المخصصة للصلاة وتعقيمها، ومتابعة عمليات ذبح الأضاحي.

حملات نظافة قبل العيد

وأكد رئيس مدينة طور سيناء إنه في إطار الاستعدادات لاستقبال العيد تقرر عمل حملات نظافة حول مجزر الطور الذي سيفتح أبوابه أمام المواطنين لذبح الأضاحي طوال فترة العيد، مشيرًا إلى أنه جرى التنبيه على المواطنين بعدم ذبح الأضاحي خارج المجازر حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية.

وأضاف أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء تفقد أمس المجزر النصف الآلي بالطور لمتابعة الاستعدادات النهائية لعمليات ذبح الأضاحي وذبح العجول، التي سوف توزع بالمحافظة على الأسر الأكثر احتياجا.

فتح الشواطئ العامة في العيد

وأوضح أنه تقرر فتح جميع الشواطئ العامة والحدائق خلال عيد الأضحى المبارك وتوفير منقذين علي الشواطئ، مشيراً إلى أنه جرى تجهيز الشواطئ عن طريق القيام بحملات نظافة للمناطق المحيطة بالشوارع ورفع المخلفات.

وتابع أنه جار تجهيز احتفالية كبيرة أول أيام عيد الأضحى المبارك احتفالا بذكرى 30 يونيه، وسوف يقوم المحافظ بتوزيع أجهزة كهربائية على الفتيات المقبلات على الزواج بالمحافظة.