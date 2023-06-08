رئيس مدينة طور سيناء: افتتاح مستشفى ميداني لخدمة الأهالي الشهر المقبل

قال مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، إن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عقد اجتماعا لمتابعة عملية إقامة المستشفي الميداني بطور سيناء، وشدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من أعمال التنفيذ، وافتتاحه الشهر المقبل لتقديم خدمات طبية للمواطنين من أبناء محافظة جنوب سيناء.

وأكد أن أعمال إقامة الاستقبال وغرف الرعاية المركزة والطوارئ الخاصة بالمستشفى الميداني انتهت بالفعل، وجار التجهيز لاستقبال الأجهزة والمعدات الطبية الفترة المقبلة، تمهيدا إلى تشغيل المستشفى رسميا الشهر المقبل، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

أوضح أن المستشفى الميداني بمدينة الطور، تضم 4 أسِرة للاستقبال والطوارئ، بالإضافة إلى 20 سرير عناية متوسطة للقسم الداخلي، و 4 غرف رعاية مركزة، وحدة أشعة، ومعمل تحاليل طبية على أعلى مستوى، إلى جانب بنك للدم، وصيدلية لصرف العلاج للمرضى.

وتابع أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أكد أن المستشفى الجامعي الجديد بالطور، سيجرى افتتاحه نهاية هذا العام ليصبح القطاع الطبي بالمحافظة يقدم أفضل خدمة طبية متميزة للمواطن.