محافظ جنوب سيناء: إنشاء حديقة مركزية في كل مدينة

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الدولة تسعى للتوسع في المناطق الخضراء التي تعد جزءًا من خطة التحول إلى الأخضر، طبقًا لنتائج قمة المناخ بشرم الشيخ COP 27، التي عُقدت في نوفمبر من العام الماضي، مشددًا على ضرورة توفير وسائل جذب للمواطنين داخل الحدائق.

جاء ذلك خلال جولة محافظ جنوب سيناء التفقدية بشرم الشيخ، لمتابعة بعض مشروعات الخطة الاستثمارية 2023/2022، والتي بلغت نسبة تنفيذها 90%.

المحافظ يتفقد حديقة أبورديس

وتفقد محافظ جنوب سيناء أعمال حديقة أبورديس العامة المقامة على مساحة 11 فدان وتضم مساحات خضراء وألعاب أطفال وبرجولات، لتصبح متنفسًا لأهالي المدينة.

أضاف «فودة»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لابد من إقامة منطقة مخصصة للأطفال مزودة بألعاب وكافتيريا وحمامات ومقاعد للأسرة، مشيراً إلى أنه جاري إقامة حديقة مركزية بكل مدينة لتكون متنزه ومتنفس للأهالي.

تفاصيل جولة المحافظ

وافتتح المحافظ مبني الإدارة الاجتماعية بأبورديس التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، والتي تضم قاعات المشغولات اليدوية، مسرح، مركز تدريب كمبيوتر ، غرفة اجتماعات.

وزف المحافظ خبرًا سعيدًا للسيدات البدويات العاملات في مجال المشغولات والحرف اليدوية، وهو تخصيص محال تجارية بالقرية التراثية بشرم الشيخ لعرض منتجاتهم والمساعدة علي التسويق.

رافق المحافظ في جولته الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، اللواء عبد الرحمن بهاء الدين رئيس مدينة ابورديس، زيدان عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.