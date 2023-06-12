محافظ جنوب سيناء: توزيع أجهزة كهربائية أول أيام عيد الأضحى للمقبلين على الزواج

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بكل القطاعات بالمحافظة استعدادا لعيد الأضحى المبارك، كما تم التنبيه على إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، بتوفير السلع الأساسية من الدقيق والأرز واللحوم، موضحا أنه سيتم تنظيم احتفالية في أول أيام عيد الأضحى لتوزيع أجهزة كهربائية للمقبلين على الزواج.

من جانبه أوضح إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، أن هناك أرصدة كافية من السلع الأساسية تكفي احتياجات المواطنين 3 أشهر، وجار ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة قبل عيد الأضحى المبارك.

متابعة نسب تنفيذ المشروعات

ووجه المحافظ خلال ترؤسه مؤتمر المتابعة الدوري الأسبوعي بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، والقيادات التنفيذية، ورؤساء المدن، ومديري المديريات والإدارات، بتوفير كافة احتياجات مدينة نويبع تزامنا مع بدء الحج البري، اعتبارا من اليوم، لضمان راحة المسافرين، كما تابع معدلات تنفيذ المشروعات الجارية، وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات ومواعيدها المحددة لتنفيذ المشروعات.

توزيع أجهزة كهربائية

وقرر محافظ جنوب سيناء إقامة احتفال أول أيام عيد الأضحى بمدينة الطور، لتوزيع أجهزة كهربائية للمقبلين على الزواج، تزامنا مع الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، وإقامة حفلات فنية بالاشتراك مع فريق كورال نويبع، وباقي فرق الثقافة.

وأثنى المحافظ على المبادرات الخيرية بالمحافظة، والتي تسعى لتوفير الملابس للمحتاجين بأسلوب لائق، مشيرا إلى ضرورة تكريم مدير المنطقة الأزهرية، والطالبتين حبيبة محمد مسعد خضر، وريماس محمد متولي قاسم، بالشهادة الابتدائية الأزهرية، ووالدتيها لحصولهما على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع 100%، مشيدا بجهود المنطقة في الارتقاء بمستوى أبناء جنوب سيناء.

امتحانات الثانوية العامة

وأشاد اللواء خالد فودة بإجراءات سير امتحانات الثانوية العامة، وتطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات، بما يضمن انتظام الامتحانات بسهولة ويسر، مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام، والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحان، ووجه بضرورة الالتزام بهذا الانضباط حتى نهاية فترة الامتحانات.