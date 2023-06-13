«الضرائب» تلاحق شركات وهمية لبيع فواتير إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية فإن المصلحة مستمرة في بذل الجهد لتتبع الشركات التي تدعي قيامها ببيع فواتير إلكترونية أو التوسط فيها وتحويلها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، موضحا أنه تم بالفعل حصر عدد من هذه الشركات التي تعلن عن بيع فواتير إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها واتخاذ ما يلزم لإحالتها للنيابة.

الوصول لمصدر الفاتورة بكل سهولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده

وطالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين بعدم التعامل بتلك الفواتير حيث أن التعامل بها سيؤدي إلى تعرضهم للمشاركة في مخالفة قانونية وجريمة تهرب ضريبي تصل العقوبة فيها الى السجن، لافتا إلى أن الفواتير محوكمة قانونيا، الأمر الذي يُسهم في الوصول لمصدر الفاتورة بكل سهولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

منظومة الفاتورة الالكترونية لها دور هام في ضبط الأسواق

وأشار «الضباعني»، إلى أن منظومة الفاتورة الالكترونية لها دور مهم في ضبط الأسواق من خلال متابعة عمليات البيع والشراء لحظيا بين الشركات، وهو ما يسهم في القضاء على الشركات الوهمية وأيضا الشركات الوسيطة المتلاعبة.

خط ساخن للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي

وطالب رئيس المصلحة الممولين بسرعة الإبلاغ عن هذه الشركات التي تدعي بيع فواتير إلكترونية على الخط الساخن للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي على رقم 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.