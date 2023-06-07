برنامج تدريبي عن الجوانب المالية والقانونية في جامعة سوهاج

نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج برنامجا تدريبيا عن الجوانب المالية والقانونية في الأعمال الجامعية، بمشاركة 20 عضو هيئة تدريس من أساتذة مساعدين ومدرسين من كليات الجامعة المختلفة، واستمر على مدار يومين بواقع 10 ساعات تدريبية شاملة العديد من المناقشات والورش التدريبية، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

تنمية معارف ومهارات المشاركين

وقال رئيس جامعة سوهاج إن الهدف من البرنامج التدريبي تنمية معارف ومهارات المشاركين فيما يتعلق بالجوانب المالية والقانونية بالأعمال الجامعية، حيث تناول البرنامج التعريف بحقوق وواجبات عضو هيئة التدريس والضوابط القانونية التي تتعلق بها، ومناقشة المخالفات وقواعد النظام التأديبي.

التعريف بالهيكل التنظيمي للجامعات

وأضاف الدكتور عنبر محمود مدير المركز، أن البرنامج التدريبي اشتمل في يومه الأول المخصص للجوانب القانونية على التعريف بالهيكل التنظيمي للجامعات والمجالس المختلفة بها، وتشكيل واختصاص ومهام كل مجلس من المجالس على مستوى الجامعة والكلية والقسم، مع التعريف بالمناصب القيادية ومهام كل منصب، لافتاً الي انه حيث حاضر باليوم الأول الدكتور حماد مصطفى عزب العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة أسيوط وأستاذ القانون المتفرغ بكلية الحقوق بجامعة سوهاج.

وأشار إلى أن البرنامج تضمن في يومه الثاني الجوانب المالية في الأعمال الجامعية، حيث تم مناقشة خصائص الجامعة كمؤسسة غير هادفة للربح، مع التعريف ببنود المصروفات بالجامعة والمحاسبة الحكومية، إلى جانب أنه اشتمل أيضاً على التعريف بمفهوم الموازنة وعلاقة موازنة الجامعة بالموازنة العامة للدولة، وشرح بنود موازنة الجامعة بأبوابها المختلفة حسب اللوائح والقوانين، بالإضافة إلى أنه تمت مناقشة أنواع الرقابة على الموازنة وإجراءاتها وقواعدها، مضيفا أنه حيث حاضر باليوم الثاني الدكتور عبد المحسن حسين مدرس المحاسبة بكلية التجارة بالجامعة.