«المالية»: رفعنا مخصصات العلاج على نفقة الدولة لـ1.5 مليار جنيه

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ الوزارة درست توصيات لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، الخاصة بزيادة بعض البنود، لافتا إلى أنّه جرى الاستجابة لها، حيث جرى زيادة 1.5 مليار جنيه في مخصصات العلاج على نفقة الدولة، فضلا عن نصف مليار جنيه للأبنية التعليمية، وملياري جنيه لوزارة الصحة.

وأضاف وزير المالية، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أنّ الوزارة وافقت على زيادة مخصصات التربية والتعليم، خاصة حوافز المدرسين بنصف مليار جنيه، وتحديدا للعاملين منهم في المراحل الابتدائية.

موازنات المستشفيات الجامعية

وأشار وزير المالية إلى دعم موازنات المستشفيات الجامعية بـ2.5 مليار جنيه، إلى جانب دعم التنمية المحلية بـ10 ملايين جنيه، متابعا: «وزارة التخطيط وصلتها مبالغ كثيرة، ودرسنا كل المقترحات، لكن تغيير كل المستهدفات صعب جدا».

وتابع معيط، أنّه لا زيادة ولا ضرائب جديدة على المقرمشات، نافيا تخصيص أي بنود في الموازنة العامة للمقرمشات: «جئنا من قبل للمجلس بضريبة على المقرمشات وتم رفضها».