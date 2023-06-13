مصرع سيدة وإصابة 10 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط

شهد طريق أسيوط - القاهرة الزراعي عند عزبة الدارين التابعة لمركز أسيوط، حادثًا مؤسفًا تسبب في وفاة سيدة وإصابة 10 أشخاص آخرين في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، وتم التحفظ على الجثة، ونُقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع حادث تصادم

كان اللواء أحمد جمال، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي بعزبة الدارين.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية وضباط المباحث، وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ملاكى رقم «8271 -ي و ر»، وسيارة ميكروباص رقم «6378- ي س ج» نتيجة السرعة الزائدة.

أسماء المصابين في الحادث

ونتج عن الحادث وفاة «نجلاء.ع.أ»، 40 عامًا، وأصيب كل من: «محمود.ش»، 55 عامًا، و«هند.ح.ق»، 24 عامًا، و«كمال.ف.ج»، 39 عاما، و«يزن.م.ش»، 7 أعوام، و«لوجين.م.ش»، 8 أعوام، و«رانيا.ش.م»، 25 عاما، و«سعديه.ع.م»، 55 عامًا، و«كرم.ث.م»، 8 أعوام، و«نورالدين.ح.ع»، 30 عامًا، و«محمد.ع.ع»، 65 عامًا، وتم التحفظ على الجثة إلى مشرحة مستشفى علوان، والمصابين إلى مستشفى أسيوط العام وأسيوط الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.