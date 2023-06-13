النيابة تستعلم عن الحالة المرضية لفتاة توفيت داخل مركز طبي بمدينة نصر

طلبت النيابة العامة التقرير الطبي الخاص بفتاة توفيت أثناء إجراء عملية جراحية لشفط دهون داخل مركز طبي بمدينة نصر، كما قررت النيابة العامة نقل جثة الفتاة إلى مشرحة زينهم وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة الفتاة المتوفية لسماع أقوالها وبيان حقيقة تعرض الفتاة للإهمال الطبي من عدمه إلى جانب الاستعلام من وزارة الصحة عن كافة التراخيص الخاصة بالمركز الطبي محل الواقعة.

بلاغ من أسرة فتاة بوفاتها داخل مركز طبي

تلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر ثان بلاغا من أسرة فتاة تدعى «نور.ع.م»، 25 عاما، تفيد بوفاتها داخل مركز طبي بدائرة القسم أثناء إجراء عملية جراحية لشفط الدهون، وتم الانتقال لمكان الواقعة للتأكد من صحة البلاغ.

الأسرة تتهم إدارة المركز بالإهمال الطبي

واتهمت الأسرة المركز الطبي بالإهمال الذي تسبب في وفاتها، وتم تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا لسماع أقوال أفراد الأسرة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.