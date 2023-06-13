حبس متهم بإنهاء حياة صديقه في مدينة نصر.. مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة

قررت النيابة العامة حبس المتهم بإنهاء حياة صديقه بعد مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة في في مدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجلت تقرير الصفة التشريحية الخاصة بسبب وفاة المجني عليه، كما طلبت تقريرا بما رصدته كاميرات المراقبة.

تلقى مامور قسم شرطة مدينة نصر أول إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، بوصول شاب مصاب بطعنة نافذة في القلب ولفظ أنفاسه الأخيرة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى مصطفى. ص في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين إصابته بطعنة نافذة في القلب، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

استدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالها حول الواقعة

وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

وكشفت التحريات بأن مشادة كلامية وقعت بين المتهم والمجني عليه، تطورت إلى قيام المتهم بتسديد طعنة نافذة للمجني عليه أودت بحياته، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.