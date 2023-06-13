وفد من الاتحاد الأوروبي يزور دير العذراء بدرنكة في أسيوط

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يرافقه وفد من سفراء الاتحاد الأوروبي، برئاسة السفير كريستيان برجر، أمس الاثنين، دير السيدة العذراء مريم بدير درنكة التابعة لمركز أسيوط إحدى محطات مسار رحلة العائلة المقدسة، والذي يعد من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية، وتوليه الدولة اهتمامًا كبيرًا بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومتابعة رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ورعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

يأتي ذلك خلال زيارة الوفد للمحافظة أمس في إطار العلاقات الثنائية والتعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وخاصة مع تنشيط رحلات السياحة لمحطات مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر.

رافق الوفد خلال الزيارة الأنبا يوأنس أسقف إيبارشية الأقباط الأرثوذكس بأسيوط والعقيد أحمد القاضي بقطاع الأمن الوطني والأب عاموس بسطا سكرتير الأنبا يوأنس، وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط، وعيون إبراهيم رئيس حي غرب وعثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة والأب بيشوي من دير العذراء مريم بدرنكه.

مسار محطات رحلة العائلة المقدسة

بدأت الزيارة بتفقد مدخل وطريق دير درنكة وقنطرة جسر الجبل التاريخية بحي غرب ضمن مسار محطات رحلة العائلة المقدسة، ثم زار المحافظ ومرافقوه دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة وتفقدوا كنيسة المغارة والتي تعتبر من أقدم الكنائس في العالم، واستمعوا إلى شرح من الأنبا يوأنس لتاريخ المغارة والدير وأعمال التطوير التي تمت بالدير ثم تفقدوا أقسام الدير، واستمعوا لشرح رحلة العائلة المقدسة وإلقاء الضوء على أهمية الأماكن التاريخية والدينية بالدير والتي يقصدها الزائرين من مختلف أنحاء العالم.

الترويج السياحي

والتقى المحافظ وسفراء الاتحاد الأوروبي الأنبا يوأنس لإلقاء الضوء على تاريخ الدير ورحلة العائلة المقدسة والترويج السياحي لها والاحتفالية السنوية لدير السيدة العذراء التي يجرى تنظيمها كل عام ويقصدها ملايين الزوار من مختلف دول العالم.

وأعرب الأنبا يوأنس عن خالص سعادته لزيارة محافظ أسيوط وسفراء دول الاتحاد الأوروبي للدير وتفقد المسار والكنائس الأثرية بالدير مشيدًا بالدعم المقدم من رئيس الجمهورية والحكومة للنهوض بمحطات مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط ووضعها على الخريطة السياحية العالمية مشيرًا إلى احتفالات الدير السنوية التى يقصدها السياح والزائرين أقباط ومسلمين من مختلف أنحاء العالم ويتجاوز عدههم 3 ملايين سائح طوال فترة الاحتفالات التي تشهد العديد من الطقوس القبطية التاريخية والجميلة والتي تحظى بإعجاب الزوار.

الأهمية التاريخية

وأشار اللواء عصام سعد إلى الأهمية التاريخية لمحطات مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر والتي تتضمن 25 موقع مرت عليهم العائلة المقدسة أثناء رحلتها إلى مصر منهم 17 موقع يحمل معلم أثري يمكن زيارته منهم الدير المحرق بالقوصية ودير درنكة بأسيوط و8 نقاط يمكن الإستعانة بالاساليب التكنولوجية الحديثة لتأهيلها للزيارة من خلال تقنية الواقع المعزز.

وأشار إلى إنه تم إعداد مجموعة من المخططات التنموية السياحية في النطاق المحيط بنقاط المسار بدير المحرق بأسيوط ودير درنكة لافتًا إلى إنه سيكون لهما عائد سياحي واقتصادي كبير وحفاظًا على الإرث الإنساني لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لتنفيذ أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة لتضاف لرصيد الإنجازات التي حققتها مصر على الصعيدين الثقافي والحضاري ووضع أسيوط على خريطة السياحة العالمية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.