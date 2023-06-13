فتح باب تلقي الطعون على نتائج الابتدائية والإعدادية الأزهرية بسوهاج

أعلن الدكتور أحمد حمادي، وكيل منطقة سوهاج الأزهرية، أن «كنترول» الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمنطقة سوهاج الأزهرية فتح باب التظلم من نتائج الشهادتين.

فترة تلقي التظلمات

وأضاف رئيس منطقة سوهاج الأزهرية أن تقديم التظلمات متاح للطلبة بدءًا من يوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023م وحتى 26 يونيو 2023م لمدة خمسة عشر يومًا، وذلك بعد استيفاء طلب مراجعة أوراق الإجابة وسداد الرسوم المقررة بخزينة المنطقة وتسلم الطلبات إلي لجنة تلقي التظلمات بمقري كنترول الشهادتين بمعهد العارف الابتدائي، والإمام علي بن أبي طالب الإعدادي الثانوي للبنين النموذجي.

إعلان أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية

وفي وقت سابق، أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية، عن أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية في جميع المعاهد الأزهرية في محافظة سوهاج، للعام الدراسي 2022/2023م.

وقدم الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية التهنئة للطلاب والطالبات الأوائل ولأولياء أمورهم، الذين قدموا الدعم والرعاية لأبنائهم لتحقيق التفوق، متمنيًا لهم دوام النجاح والتقدم ودعاهم للحفاظ علي التفوق وجعل تحقيق المراكز الأولى في دراستهم وحياتهم هو الهدف الأول الذي يحرصون عليه دائمًا.